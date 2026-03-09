11-летнего мальчика сбила машина в Петербурге
В Металлострое (Колпинский район Петербурга) 11-летний мальчик пострадал в ДТП. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла 9 марта на улице Полевой. По предварительным данным, ребёнка сбил Hyundai Solaris, за рулём которого находился 21-летний водитель. Уточняется, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивают как средней тяжести. По факту происшествия полиция проводит проверку.
Также ранее стало известно, что 12-летнего школьника, пропавшего 8 марта на юго-востоке Москвы, нашли живым. Угрозы его жизни и здоровью нет, рассказал источник РИА Новости. Ребёнка обнаружили вместе с волонтёрами в одном из подъездов. Позже выяснилось, что он ушёл из дома, пытаясь найти сумку матери, которую ранее похитили неизвестные. О его пропаже сообщал фонд «Поиск пропавших детей».
