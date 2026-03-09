09 марта 2026, 21:14

Нарушившего ПДД 11-летнего мальчика сбила машина в Петербурге

Фото: istockphoto/z1b

В Металлострое (Колпинский район Петербурга) 11-летний мальчик пострадал в ДТП. Об этом сообщили в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.