В Москве нашли пропавшего мальчика

На юго-востоке Москвы нашли живым пропавшего мальчика
12-летнего мальчика, пропавшего 8 марта на юго-востоке Москвы, нашли живым. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он уточнил, что мальчика вместе с волонтерами обнаружили в одном из подъездов.
Как выяснилось, школьник ушел искать сумку своей матери, которую ранее похитили неизвестные. Ранее о его исчезновении сообщал фонд «Поиск пропавших детей».
