11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте

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В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после прыжков на батуте. Об этом информирует «Фонтанка».
По данным издания, 23 декабря ребенок веселился в из развлекательных центров в Красногвардейском районе Петербурга. Во время развлечений на батутах он упал и только спустя 3 дня ощутил последствия.
Медики поставили ребенку диагноз, который обычно предполагает лечение продолжительностью в несколько месяцев. Точный диагноз не сообщается. Его состояние оценили как средней степени тяжести.
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