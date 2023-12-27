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11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте

В Петербурге ребенок оказался в больнице с травмами после прыжков на батуте
27 декабря 2023, 09:30
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после прыжков на батуте. Об этом информирует «Фонтанка».

По данным издания, 23 декабря ребенок веселился в из развлекательных центров в Красногвардейском районе Петербурга. Во время развлечений на батутах он упал и только спустя 3 дня ощутил последствия.

Медики поставили ребенку диагноз, который обычно предполагает лечение продолжительностью в несколько месяцев. Точный диагноз не сообщается. Его состояние оценили как средней степени тяжести.


Ранее сообщалось, что в Свердловской области врачи спасли двухлетнюю девочку, которая пережила две клинические смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ребёнок
#лечение
#диагноз
#медики
#мальчик
#травмы
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В Екатеринбурге нервный грабитель ворвался в банк, выстрелил в потолок и сбежал
В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк, выстрелил в потолок и убежал
27 декабря 2023, 09:07

Фото: istock / Diy1

В Екатеринбурге грабитель с обрезом ворвался в банк с целью ограбления, но попытка провалилась неудачей. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел 26 декабря. Молодой человек в черном шарфе, черной куртке и перчатках примерно в шесть часов вечера ворвался с обрезом в руках в отделение банка на улице Чайковского. Он подошел к кассе и потребовал у менеджеров отдать ему все деньги. Но сотрудница банка не стала этого делать. Внезапный отказ заставил грабителя нервничать, он выстрелил в потолок.

Пока грабитель метался, работница банка успела нажать тревожную кнопку. Через время на место приехала охрана, но грабителя уже не застали. Пострадавших и ущерба от «ограбления» нет.

Налетчика разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#банк
#грабитель
#инцидент
#ограбление
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В Татарстане расправились с матерью бойца СВО
27 декабря 2023, 08:34

Фото: istockphoto/Artem_Furman

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту расправы над 46-летней матерью бойца СВО.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на СКР.

Дело заведено по статье 105 УК РФ. По подозрению в совершении убийста правоохранители объявили в розыск двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.

Руководитель СК по Татарстану доложит о ходе расследования дела главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что мёртвым найден актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн. Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.

Полиция подозревала Сана в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

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Скончался экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин

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#убийство
#сво
#мать
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В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа
В Ижевске произошел взрыв газа в четырехэтажном доме, есть один пострадавший
27 декабря 2023, 08:17

Фото: istock / RamonCast

В Ижевске на улице Воровского в четырехэтажном доме взорвался газ. Об этом информирует управление МЧС по Удмуртии в телеграм-канале.

По информации спасателей, есть один пострадавший. Отмечается, что в результате взрыва возгорание не началось.

«В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление 3 окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», — сообщили в МЧС.
Причины происшествия выясняются.

До этого сообщалось, что в результате взрыва газа в пекарне Ставрополя пострадали 7 человек. Газовоздушная смесь взорвалась вечером 26 декабря на улице Серова. Взрывная волна разрушила кровлю здания на площади в 150 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#газ
#пострадавший
#возгорание
#происшествия
#взрыв
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Найден мёртвым актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн
27 декабря 2023, 08:06

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Труп 48-летнего актера обнаружили в автомобили на территории одного из парков Сеула.
Mash сообщает, что, по данным местных СМИ, дома у Ли Сан Юн была предсмертная записка. Её содержание пока не раскрыли.

Ранее полиция начала расследование в отношении Ли Сана. Он подозревался в употреблении наркотиков, поэтому выезд из Южной Кореи для него был закрыт.

Сообщалось, что в Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн

«Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Сёмин был главой столичной прокуратуры с 2006 по 2011 годы.
После он стал начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.

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#актёр
#южная корея
#новости
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Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
МО: силы ПВО в Ростовской и Белгородской областях уничтожили ночью два БПЛА ВСУ
27 декабря 2023, 07:32

Фото: istock / NatureNow

Противовоздушная оборона сорвала попытку киевского режима совершить на территории Российской Федерации террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны России сообщает, что два дрона были сбиты над Ростовской и Белгородской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.
До этого сообщалось, что костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу» из пулемёта. Квадрокоптер ВС Украины пытался атаковать позиции российской армии, но попал под прицел российского солдата.

Удары по приграничным регионам России стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги госпереворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны украинской армии.

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#оборона
#обстрел
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#беспилотник
#всу
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ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе
27 декабря 2023, 06:46

Фото: сайт Минобороны РФ

Заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана"** совершили пятнадцать обстрелов за сутки в идлибской зоне деэскалации на территории арабской республики.
«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пятнадцать обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»**: в провинции Алеппо — пять обстрелов; в провинции Идлиб — семь обстрелов; в провинции Латакия — три обстрела. В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил в населенном пункте Трумба провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий, один получил ранение», — цитирует РИА Новости слова Кулить в ходе брифинга.

Он добавил, что за сутки в районе Эт-Танф было зафиксировано четыре нарушения истребителями F-16 и Rafale «коалиции».

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*Запрещенная в России террористическая организация

**Запрещенная в России террористическая организация
#нарушения
#новости
#сирия
#россия
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В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе
27 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика на 154 км. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП водитель автобуса погиб, также пострадали пассажиры.

«Водитель рейсового автобуса маршрута «Тюмень — Краснотурьинск», в салоне которого находилось пятнадцать пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — проинформировали в ГИБДД.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Движение на данном участке дороге ограничено, проезд осуществляется по одной полосе.

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#сотрудники
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Арестован глава предприятия по производству антиковидной вакцины «Конвасэл»
27 декабря 2023, 06:26

Фото: iStock/Thomasaf

Замоскворецкий суд арестовал главу предприятия по производству вакцин от ковида «Конвасэл» Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
По данным следствия, Маковский, занимающий должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС), пытался получить взятку в размере 19 млн рублей при помощи безработного Игоря Рудых от гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление договоров о поставках вакцины «Конвасэл».

Вакцина «Конвасэл» была разработана для профилактики COVID-19 в 2021-2022 годах, и официально зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года.

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#вакцины
#арест
#суд
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The Thaiger: Отчим несколько месяцев насиловал и запугивал 10-летнюю падчерицу
27 декабря 2023, 05:50

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Таиланде 52-летний отчим несколько месяцев насиловал десятилетнюю девочку. Об этом пишет The Thaiger.
Происшествие случилось в провинции Сарабури. Мужчина насиловал падчерицу с сентября, при этом так сильно запугал её, что девочка не рассказывала об этом никому из взрослых. Первыми стали что-то подозревать учителя, когда школьница перестала появляться на уроках. Они поговорили с её подругой и та рассказала, в чём дело.

Когда о происходящем узнали члены семьи, мать девочки стала защищать насильника и просила не обращаться в полицию. Но бабушка пострадавшего ребёнка оказалась непреклонна и подала заявление в правоохранительные органы вместе с руководством школы.

В ходе медосмотра у девочки были обнаружены признаки сексуального насилия. Врачи также отметили, что школьница находится в нестабильном эмоциональном состоянии. В настоящее время насильник арестован и находится под стражей.

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