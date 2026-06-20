11-летний школьник уплыл в море на куске пенопласта вместо уроков
В Тайване 11-летнего мальчика, прогулявшего уроки, нашли дрейфующим в открытом море на куске пенопласта. Об этом сообщает издание Need To Know.
Утром 16 июня учитель забил тревогу из-за отсутствия ученика по фамилии Цзоу. Семья школьника считалась проблемной, педагог не смог связаться с родителями, а дверь дома никто не открыл — после этого полиция объявила ребенка в розыск.
Ближе к вечеру ребенка заметил в воде местный рыбак. Спасатели быстро эвакуировали его на берег и передали отцу, работающему в соседнем городе Синьчжу.
По предварительной версии, мальчик отправился к морю из городка Хулун, чтобы поиграть.
Ранее сообщалось, что в Бразилии подросток открыл огонь во время занятий и застрелил двух сотрудниц школы. При этом несколько учащихся знали о готовящемся нападении.
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