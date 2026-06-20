11-летний школьник уплыл в море на куске пенопласта вместо уроков

20 июня 2026, 17:58

В Тайване прогулявшего школу мальчика нашли в открытом море на куске пенопласта

Фото: iStock/irabell

В Тайване 11-летнего мальчика, прогулявшего уроки, нашли дрейфующим в открытом море на куске пенопласта. Об этом сообщает издание Need To Know.