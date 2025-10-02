11-летняя девочка выстрелила в глаз своей сверстнице в Петропавловске-Камчатском

02 октября 2025, 08:35

Фото: iStock/Yuras Igorevich

В Петропавловске-Камчатском произошел серьезный инцидент во время учебного занятия по стрельбе. Группа детей находилась на биатлонном комплексе, когда одна из участниц, 11-летняя девочка, случайно выстрелила из пневматического оружия. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».