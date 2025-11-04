112 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Казахстане
На побережье Каспийского моря в Казахстане выбросило туши 112 тюленей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на департамент экологии Мангистауской области страны.
Тюленей без признаков жизни нашли сотрудники ведомства во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района. Туши находились на участке между поселком Асан и мысом Баутино.
Специалисты взяли пробы морской воды, чтобы выяснить причины массовой гибели животных.
Ранее сообщалось, что на пляже в деревне Пембри (Великобритания) обнаружили тушу гигантского морского существа.
Читайте также: