В Мексике в результате вооруженного столкновения погибли 13 человек

04 ноября 2025, 07:16

Фото: iStock/Diy1

Не менее 13 человек погибли во время вооруженного столкновения в мексиканском Ла-Бреча. Об этом сообщает Cronica, ссылаясь на секретаря по безопасности страны Омара Гарсию Харфуха.