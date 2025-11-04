В Мексике в результате вооруженного столкновения погибли 13 человек
Не менее 13 человек погибли во время вооруженного столкновения в мексиканском Ла-Бреча. Об этом сообщает Cronica, ссылаясь на секретаря по безопасности страны Омара Гарсию Харфуха.
Конфликт произошел во второй половине дня, когда местные жители услышали продолжительную стрельбу и заметили бронетехнику на въездах в город. Федеральная операция с участием ВМФ и других ведомств привела к смерти предполагаемых преступников, еще четырех человек арестовали.
Точные обстоятельства инцидента, число погибших и их личности пока не разглашаются властями штата Синалоа. По неофициальным данным, жертвами могли стать члены преступных группировок, действующих в этом регионе.
Ранее сообщалось, что в Мексике убили продвигавшего борьбу с наркотиками мэра Уруапана Мансо.
