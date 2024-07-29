Шесть человек пропали после прорыва плотины на Беломорканале в Карелии

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Шесть человек числятся пропавшими без вести после размытия временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
«Между 10 и 11 шлюзом размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». При шлюзе прописаны 11 человек», — написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Глава республики лично отправился на место происшествия. Поисковую операцию ведут 50 спасателей карельского главка МЧС и еще 65 из республиканской поисково-спасательной службы. Кроме того, санавиация, а также силы и средства медицины катастроф приведены в готовность.
По данным Telegram-канала Mash, пропала семья из четырех человек и два пенсионера.
По последней информации, двух пропавших удалось обнаружить живыми.
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Элина Позднякова