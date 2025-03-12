112: взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области

Фото: istockphoto/RamonCast
Взрыв разнес частный дом в Тобольске Тюменской области. Как передает Telegram-канал 112, есть информация о двух пострадавших.
По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ. Все случилось в Рощинском переулке, где был эпицентр. Соседнее домовладение получило сильные повреждения. Оттуда увезли в больницу женщину и ребенка.
В ближайших пятиэтажках по Октябрьской улице выбиты стекла. На месте работают представители оперативных служб, включая ФСБ, спасателей и полицейских. Находился ли кто-нибудь в разрушенном доме — неизвестно.
Ранее стало известно о кончине девятиклассницы из Омска от неизвестного вируса. Подробности в нашем материале.
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В ближайших пятиэтажках по Октябрьской улице выбиты стекла. На месте работают представители оперативных служб, включая ФСБ, спасателей и полицейских. Находился ли кто-нибудь в разрушенном доме — неизвестно.
Ранее стало известно о кончине девятиклассницы из Омска от неизвестного вируса. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов