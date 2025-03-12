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Стало известно о столкновении судна с танкером в Британии, задержан россиянин

Reuters: капитан столкнувшегося с танкером в Британии судна — россиянин
Фото: istockphoto/mrdoomits

Фото: istockphoto/mrdoomits

В Британии контейнеровоз столкнулся с танкером. Как пишут обозреватели Reuters, капитаном столкнувшегося с танкером судна является россиянин.
«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — сказано в материале.
По словам владельца, в экипаже были граждане РФ и Филиппин, уточнили авторы статьи.

Ранее британская полиция проинформировала, что по подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате столкновения судов, задержан 59-летний человек.

О том, что речь идет про капитана контейнеровоза, сообщал американский телеканал Sky News, ссылаясь на компанию-владельца судна.

Перед этим стало известно, кого задержали сотрудники ФСБ в Москве.

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