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Массовое ДТП из четырех машин произошло в Рязанской области, есть погибшие

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

Смертельное ДТП в Рязанской области с участием четырех автомобилей унесло жизни четырех человек. Трагедия произошла на трассе М-5, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
«По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации», — сказано в сообщении ведомства.

Известно, что три человека пострадали, получив различные травмы. В региональной прокуратуре добавили, что в момент ДТП была плохая видимость из-за погоды. Сейчас проводится проверка под контролем ведомства.

Ранее стало известно, как можно себя обезопасить во время шторма.

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#мир
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#рязанская область
#новости
Названа причина смерти собаки актера Джина Хэкмена
People: собака Джина Хэкмена умерла от голода и обезвоживания
15 марта 2025, 20:29

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Собака породы келпи умершего актера Джина Хэкмена скончалась в результате длительного голода и обезвоживания. Об этом пишет издание People, ссылаясь на окружную службу по контролю за животными в Санта-Фе.
Были выдвинуты версии, что семья могла быть отравлена. Животное нашли рядом с хозяйкой, оно находилось в переноске. Специалисты подчеркнули, что изменения в собачьих органах могут быть незаметны на фоне частичной мумификации.

Доказательств травмы, инфекции или же отравления специалисты не нашли.

О смерти Хэкмена сообщили 28 февраля. По словам местного шерифа, следов борьбы обнаружено не было. Позже выяснилось, что жена актера скончалась первой. У нее был хантавирусный легочный синдром.

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#мир
#сша
#актеры
#животные
#смерть
#звёзды
#новости
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Стало известно о пострадавших в результате взрыва на НПК в Рязанской области
В результате взрыва на НПК в Рязанской области пострадали три человека
15 марта 2025, 19:35

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В результате взрыва на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Рязанской области есть минимум трое пострадавших. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.
«Взрыв трубы был <...> в 10:35 <...> На РНПК <...> Три пострадало», — прокомментировал собеседник.
Уточняется, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее стало известно о смерти ребенка в больнице в результате взрыва в одном из частных домов Тобольска Тюменской области. По предварительной информации, взорвался газ. Как уточнил глава региона Александр Моор, семье погибшего мальчика окажут всю необходимую поддержку.

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В Сербии машина въехала в толпу протестующих
#мир
#россия
#взрывы
#рязанская область
#новости
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Египтянин обвинил русскую любовницу в изнасиловании
Mash: Египтянин обвинил москвичку в изнасиловании и пошёл в суд спустя 2 месяца
15 марта 2025, 19:05

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Египтянин обвинил россиянку в изнасиловании спустя два месяца после «неприятной» ночи. Все это время он стеснялся признаться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что некоторое время гражданин Египта состоял в отношениях с 55-летней москвичкой. Влюбленные жили в квартире россиянки в Люблино.

Роман пары не продлился долго. В один из дней мужчина проснулся с сильной болью сзади, при этом он ничего не помнил о минувшей ночи.

Выяснилось, что перед злополучной ночью любовники выпивали. Египтянин решил, что москвичка подсыпала ему наркотики, после чего надругалась.

Медики не обнаружили следов наркотических веществ в крови мужчины, а об интимных подробностях он решился рассказать лишь спустя два месяца. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры в Воронежской области

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#изнасилование
#туристы
#наркотики
#мужчина
#медики
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Медбрат обвиняется в убийстве девяти человек в ФРГ, пишет Bild
15 марта 2025, 16:26

Фото: istockphoto/picturesd

В девяти убийствах обвиняют медбрата в Германии, пишет Bild. Авторы публикации уточнили, что немецкие правоохранители также предъявили ему обвинение в покушениях на убийства. Речь идет о 34 эпизодах.
По данным журналистов, мужчина делал пациентам смертельные уколы. Согласно обвинению, злоумышленник хотел отдыхать ночью во время смен. Предполагаемого серийника арестовали еще летом прошлого года, обвиняя в 11 покушениях на убийство. В ходе следствия всплывали новые случаи. Полицейские в свою очередь посещали кладбища. По их запросам, эксгумировали как минимум четыре трупа.

Отмечается, что среди жертв есть как неизлечимые больные, так и те, кто шел на поправку. На сегодня охват обвинений включает в себя период только с декабря 2023 по май прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области братьев подозревают в систематическом насилии над сестрой.

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#мир
#германия
#фрг
#криминал
#убийство
#медицина
#врачи
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В Сербии машина въехала в толпу протестующих
Blic: в Белграде задержали водителя машины, которая въехала в толпу протестующих
15 марта 2025, 14:43

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трех человек. Об этом пишет газета Blic.
Согласно данным издания, первоначально 50-летний водитель BMW попытался скрыться с места происшествия. Он прокатил на капоте машины женщину, которая вскоре упала на асфальт.

Уточняется, что злоумышленник также оказал сопротивление при задержании. Пострадавших доставили в центр неотложной помощи.

Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.

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