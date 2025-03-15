Массовое ДТП из четырех машин произошло в Рязанской области, есть погибшие

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Смертельное ДТП в Рязанской области с участием четырех автомобилей унесло жизни четырех человек. Трагедия произошла на трассе М-5, уточнили в региональной Госавтоинспекции.
«По уточненной информации, в результате ДТП на автодороге М-5 «Урал» скончались еще два участника происшествия: водитель Hyundai Sonata скончался по пути в медицинское учреждение, пассажир автомобиля Kia Sorento скончался в реанимации», — сказано в сообщении ведомства.
Известно, что три человека пострадали, получив различные травмы. В региональной прокуратуре добавили, что в момент ДТП была плохая видимость из-за погоды. Сейчас проводится проверка под контролем ведомства.
Ранее стало известно, как можно себя обезопасить во время шторма.
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Никита Кротов