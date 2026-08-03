12 голых мужчин устроили забег в элитном районе города на глазах у прохожих
В австралийском городе Голд-Кост группа из двенадцати обнажённых мужчин устроила забег по элитному прибрежному району на глазах у изумлённых прохожих. Об этом сообщает Nine News.
Инцидент произошёл вечером 24 июля в районе Мейн-Бич, известном своими дорогими ресторанами. Один из очевидцев снял на видео, как мужчины, подбадривая друг друга, пронеслись по улице мимо шокированных посетителей заведений. Никто из «бегунов» не был одет. За подобную выходку нарушителям грозит штраф в размере 5,3 тысячи австралийских долларов (около 300 тысяч рублей) или до года тюремного заключения, хотя полиция пока не сообщала о задержаниях.
В Австралии сейчас зима. Температура воздуха в день случившегося составляла около 11 градусов Цельсия. Свидетели предположили, что раздевшиеся мужчины праздновали мальчишник, а одна из местных жительниц пошутила, что это стало самым ярким событием в истории района.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Дагестане при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека. Еще трое пострадали, включая двоих несовершеннолетних.
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