Столкновение двух автомобилей в Дагестане унесло жизни трёх человек

03 августа 2026, 02:00

При столкновении двух авто в Дагестане погибли три человека, ещё трое пострадали

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Республики Дагестан» @procuratura05

В Дагестане при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека. Еще трое пострадали, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.