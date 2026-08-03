Столкновение двух автомобилей в Дагестане унесло жизни трёх человек
В Дагестане при столкновении двух легковых автомобилей погибли три человека. Еще трое пострадали, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Авария произошла поздним вечером 2 августа у села Бамматюрт. По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус». От удара «Приора» загорелась. Прокуратура Хасавюртовского района взяла на контроль ход проверки по факту случившегося.
Всего в ДТП пострадали шесть человек – трое из них погибли на месте, ещё троих, в том числе двоих детей, доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта. Их состояние уточняется. Подчеркивается, что на месте работали 18 спасателей и пять единиц техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Калининграде автомобиль под управлением нетрезвого водителя сбил девочку-подростка и врезался в жилой дом. Пострадавшую госпитализировали с различными телесными повреждениями.
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