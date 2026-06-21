13 человек пострадали в результате нападения мужчины на лагерь в Туве
Ночью 21 июня в детском лагере «Орленок» на озере Чагытай (Тыва) произошло ЧП: пьяный мужчина пробрался в корпус и напал на отдыхающих. Об этом пишет ТАСС.
По предварительным данным, пострадали 13 детей из примерно 30 находившихся в помещении. Агрессор наносил удары подросткам и крушил мебель, однако его оперативно обезвредил персонал лагеря и передал полицейским.
Следственные органы уже открыли производство по факту случившегося. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что нападавшему 25 лет. Подробности в нашем материале.
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