Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области, погиб один ребенок
Один ребенок погиб и семь детей пострадали в результате ДТП между школьным автобусом и грузовым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла на 519-м километре автотрассы Тюмень – Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка в Омской области. В автобусе «ГАЗель» ехали восемь детей.
Всем пострадавшим в результате ДТП оказывается медицинская и психологическая помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
