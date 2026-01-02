02 января 2026, 01:27

Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по украинскому вопросу циничной

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Противники мирного урегулирования по Украине демонстрируют поразительное бесстыдство, пытаясь убедить Вашингтон «наказать» президента РФ Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. Такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.