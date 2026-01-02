На Западе высказались о желании Европы наказать Путина из-за «отказа» от переговоров по Украине
Противники мирного урегулирования по Украине демонстрируют поразительное бесстыдство, пытаясь убедить Вашингтон «наказать» президента РФ Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. Такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.
Он осудил мрачный цинизм этих попыток, указав, что в настоящий момент переговоры с Россией продолжаются и находятся на стадии, «близкой к заключению соглашения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы исключены из мирного процесса по украинскому вопросу из-за их одержимости идеей нанести Москве «стратегическое поражение».
Напомним, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, что Украина нападает на территорию России из-за провалов в зоне боевых действий.
