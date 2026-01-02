Достижения.рф

На Западе высказались о желании Европы наказать Путина из-за «отказа» от переговоров по Украине

Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по украинскому вопросу циничной
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Противники мирного урегулирования по Украине демонстрируют поразительное бесстыдство, пытаясь убедить Вашингтон «наказать» президента РФ Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. Такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.



Он осудил мрачный цинизм этих попыток, указав, что в настоящий момент переговоры с Россией продолжаются и находятся на стадии, «близкой к заключению соглашения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что европейцы исключены из мирного процесса по украинскому вопросу из-за их одержимости идеей нанести Москве «стратегическое поражение».

Напомним, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки на госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов объяснил, что Украина нападает на территорию России из-за провалов в зоне боевых действий.

Мария Моисеева

