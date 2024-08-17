14 тысяч британцев требуют выплат из-за осложнений после вакцин от COVID-19

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Порядка 14 тысяч британцев требуют от властей выплат из-за последствий для здоровья, которые вызвали вакцины против COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой данные от правительства.
«Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID», — заявляется в статье.По данным издания, власти отклонили более 5,5 тысяч заявлений, в 519 случаях обращения даже не стали рассматривать. Около 1 тысячи британцев стали требовать пересмотра дела, но получить выплату в итоге удалось лишь 12 из них.
Сообщается, что на сегодняшний день получить выплату за осложнения от вакцины против коронавируса смогли лишь 175 человек, она составляет 120 000 фунтов.
Издание отмечает, что 97% обращений, по которым были проведены выплаты, связаны с последствиями вакцины от фармкомпании AstraZeneca. Основные осложнения из них — инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич.
Читайте также:
США признались в кампании по дезинформации о китайской вакцине от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
Вирусолог Малинникова раскрыла опасность неосторожного купания в водоемах
Данил Пономарев