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14 тысяч британцев требуют выплат из-за осложнений после вакцин от COVID-19

Telegraph: 14 тысяч британцев требуют выплат из-за последствий вакцин от COVID
17 августа 2024, 22:33
Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Порядка 14 тысяч британцев требуют от властей выплат из-за последствий для здоровья, которые вызвали вакцины против COVID-19. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой данные от правительства.
«Около 14 тысяч человек в Великобритании обратились к правительству за выплатами из-за заявляемого вреда, вызванного вакцинами от COVID», — заявляется в статье.
По данным издания, власти отклонили более 5,5 тысяч заявлений, в 519 случаях обращения даже не стали рассматривать. Около 1 тысячи британцев стали требовать пересмотра дела, но получить выплату в итоге удалось лишь 12 из них.



Сообщается, что на сегодняшний день получить выплату за осложнения от вакцины против коронавируса смогли лишь 175 человек, она составляет 120 000 фунтов.

Издание отмечает, что 97% обращений, по которым были проведены выплаты, связаны с последствиями вакцины от фармкомпании AstraZeneca. Основные осложнения из них — инсульт, сердечный приступ, опасные тромбы, воспаление спинного мозга, чрезмерный отек конечностей и лицевой паралич.

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#коронавирус
#вакцина
Мошенник под видом губернатора Петербурга обманул 88-летнего ученого на 2,3 млн
17 августа 2024, 21:45

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенник под видом губернатора Санкт-Петербурга обманул 88-летнего ученого из Федерального исследовательского центра РАН на 2,3 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка». Пожилого ведущего научного сотрудника убедили, что из бюджета города украли большие деньги, а переводы проводили через его счета, говорится в материале
По данным издания, пенсионер снял 2 миллиона 320 тысяч рублей и отдал их курьеру, который якобы должен был положить их на «безопасный счет».

Сообщается, что в правоохранительных органах уже возбудили уголовное дело о мошенничестве и задержали 27-летнего безработного подозреваемого из поселка под Новосибирском.

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#мошенники
#уголовное дело
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#счёт
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В Хорватии разыскивают трёх украинцев, сжёгших 35 яхт в порту Медулина
17 августа 2024, 20:33

Фото: iStock/BogdanV

Правоохранительные органы Хорватии объявили в розыск трёх украинцев, которые закидали яхты в порту города Медулин «коктейлями Молотова» и сожгли 35 катеров. Об этом сообщает издание «Балканский обозреватель».
Отмечается, что в мае этого года трое граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет приехали в Хорватию из Польши. Они припарковали свой автомобиль недалеко от Медулина и отправились в сторону морской части города. После один из них аккуратно зашёл через ограждение в порту и бросил бутылку с зажигательной смесью на палубу яхты. Она сразу же загорелась, а затем огонь перекинулся на стоящие рядом 34 катера.

В результате 22 яхты сгорели полностью, остальные были повреждены. Общий ущерб оценивается в порядка двух миллионов евро.

Украинцам удалось скрыться из страны, после чего их объявили в международный розыск.

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Одинцовское шапито: женщина в маске клоуна закошмарила жителей элитной многоэтажки

В Йошкар-Оле грабитель с пистолетом совершил налёт на аптеку и украл аскорбинки
#хорватия
#украина
#поджог
#яхты
#пожар
#полиция
#розыск
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В пригороде Анапы вспыхнул лесной пожар
МЧС РФ: под Анапой вспыхнул лесной пожар площадью 0,5 гектара
17 августа 2024, 19:38

Фото: iStock/Олег Копьёв

В пригороде Анапы горит лесная подстилка на площади пять тысяч квадратных метров. Об сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что возгорание произошло в районе посёлка Сукко. К тушению привлечены 41 пожарный и 14 единиц техники от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и МЧС России.

Накануне сообщалось об ударе ВСУ по торговому центру в Донецке. В результате прилёта вспыхнул пожар. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, однако здание было полностью уничтожено огнём. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оно не подлежит восстановлению.

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#мчс
#анапа
#пожар
#лесные пожары
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Одинцовское шапито: женщина в маске клоуна закошмарила жителей элитной многоэтажки
В Одинцове женщина в маске клоуна кошмарит соседей элитной многоэтажки
17 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/Elena Perova

В Одинцове женщина в маске клоуна терроризирует жителей элитной многоэтажки. Об истории из Подмосковья рассказал Telegram-канал Mash.
Пострадавшие сообщают, что женщина творит странности ещё с нулевых. В то время она изгоняла нелегальных мигрантов из Молдавии. Те времена прошли, но пыл дамы не утих. Теперь она перешла на жителей Подмосковья.

По словам местных, женщина надевает маску клоуна и начинает распылять из баллончика краску на камеры видеонаблюдения в подъезде элитного дома, разрисовывает двери соседей, меняет замки на общих подъездных дверях, развешивает свою обнажённые фото и многое другое.

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Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой

Пощадил только одну: Недовольный дележкой наследства мужчина расправился с семьей брата
#одинцово
#подмосковье
#дебошир
#хулиганство
#пострадавшие
#камеры
#женщина
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Пятилетняя внучка ужаснула россиянку страшными рассказами о сексуальных играх с отчимом и мамой
Жительницу Казани обвинили в принуждении пятилетней дочки к сексу с сожителем
17 августа 2024, 19:19

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Жительница Казани пытается склонить к интиму свою пятилетнюю дочь. Об этом рассказала бабушка ребенка, передает Телеграм-канал Mash Iptash.
Длительное время мать не интересовалась ребенком, и воспитанием занималась бабушка, проживающая в Кемеровской области. Недавно горе-мать объявилась и увезла девочку в Казань, где живёт с приезжим из Таджикистана. При очередной встрече с бабушкой малышка рассказала, что мужчина пристаёт к ней, трогает, целует, снимает на камеру, а мать этому потворствует. Кроме того, саму девочку мать избивала и кормила мылом.

В телефоне женщины обнаружили снимки дочери, которые якобы отправлялись другим людям. Однако насилия над ребенком медики не зафиксировали.

Увезти внучку в Кемеровскую область обратившейся к изданию бабушке не позволяют, поскольку мать пишет заявления о похищении. Как заявляет женщина, мать пытается сделать из девочки психически больную, чтобы ее рассказам больше не верили.

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#женщина
#мать
#женщины
#мужчина
#медики
#казань
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В Йошкар-Оле грабитель с пистолетом совершил налёт на аптеку и украл аскорбинки
17 августа 2024, 19:12

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В столице Марий Эл Йошкар-Оле дерзкий налётчик с пистолетом ограбил аптеку. Его добычей стали пять упаковок аскорбиновой кислоты.
На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, как молодой парень сначала бесцельно бродит по аптеке, а потом подходит к девушке-провизору и наставляет на неё пистолет. Та в испуге скрылась под прилавком и нажала тревожную кнопку. Отчаянный марийский «аптечный ковбой» сгрёб с витрины пять упаковок аскорбиновой кислоты, после чего спокойно покинул помещение.

Исполнителя дерзкого налёта задержали довольно быстро, по горячим следам. Выяснилось, что пистолет у него был игрушечный, а аскорбинки он сразу же раздал прохожим. Однако в ходе проверки удалось установить, что за бутафорским налётчиком числится и более «настоящее» преступление — кража женской сумочки.

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#преступление
#проверки
#камеры
#пистолет
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Пощадил только одну: Недовольный дележкой наследства мужчина расправился с семьей брата
17 августа 2024, 19:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В марте 2021 года суд в Екатеринбурге вынес приговор 36-летнему жителю Тюмени Денису Сабурову, который убил всю семью своего родного брата.

Решил мстить

Всё началось после смерти матери. Старший брат Олег Сабуров лишил Дениса прав на наследство в виде однокомнатной квартиры. Это не устроило мужчину, и он решил отомстить.

Важную роль сыграло отношение Олега к матери, которая скончалась в 2018 году от онкологии. Денис утверждает, что брат не хотел заниматься лечением матери, поэтому просто отправил её в хоспис.

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Расстрелял всю семью

И вот в один летний день Денис вместе с другом отправился в Свердловскую область, чтобы отдохнуть на природе с палатками. Остановились они недалеко от дома, где жил Олег со своей семьёй. В ночь на 2 августа Денис проник в дом и расстрелял всю семью из пистолета. Олег и его жена Анна скончались на месте, а их 20-летняя дочь Александра – через два дня в больнице. У неё осталась новорождённая дочь, которую Денис пощадил.

После совершения убийства он, как ни в чём не бывало, вернулся на угнанных «Жигулях» брата к своему другу.

Соседи только утром обнаружили расстрелянную семью, а коллеги Олега стали тревожится, не увидев его на работе.

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Перед преступлением выиграл суд

Денис полностью признал свою вину в совершённом убийстве. На оглашение приговора в суд Екатеринбурга приехали старшая дочь убитых Алёна Сабурова, которая уже не жила с родителями, и мать Анны Людмила Гладких.

Последняя заявила, что никогда не простит Дениса за совершённое преступление, поскольку оно было сделано не случайно, а намеренно и со всей жестокостью.

Интересно, что за два месяца до убийства Олег Сабуров выиграл суд, который постановил поделить однушку матери в равных долях между ним, Денисом и их отцом.

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Приговор

В результате суд приговорил убийцу к пожизненному заключению свободы. Помимо тройного убийства его обвинили в оставлении в опасности грудного ребёнка убитой Александры, а также в угоне автомобиля брата и незаконном хранении боеприпасов.

Также суд постановил выплатить 1,7 миллиона рублей родственникам убитых.

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#убийство
#екатеринбург
#семья
#суд
#преступление
#мать
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У мечети в Москве задержали граждан Турции с гранатой
У мечети в Москве задержали двух турок с предметом, напоминающим гранату
17 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Охрана Сборной мечети Москвы задержала на входе в комплекс двух граждан Турции. Об этом первый зампред Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что у входа в комплекс в районе 17:00 были задержаны двое мужчин, которые пытались пронести гранату Ф-1, не начинённую взрывчатым веществом. У задержанных были при себе турецкие паспорта.

Полицейские оперативно прибыли на место и работают с задержанными.

Мухетдинов добавил, что охрана мечети сработала оперативно.

Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

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На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу

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#москва
#мечеть
#турция
#гражданство
#граната
#полиция
#задержание
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На Украине задержали словака за нелегальную переправку украинцев через границу
17 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/kodda

Украинские пограничники задержали гражданина Словакии, осуществлявшего нелегальную переправку украинцев через границу. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что задержание произошло в 300 метрах от госграницы. Пограничники отдела «Великий Березный» и сотрудники оперативно-розыскного подразделения Чопского погранотряда выследили мужчину. При задержании он заявил, что просто пошёл в лес за грибами, а документов с собой не взял.

После проведения проверки выяснилось, что 29-летний задержанный является гражданином Словакии. В конце 2022 года его уже задерживали пограничники за незаконную переправку двух украинцев в Словакию. Позднее, в марте этого года его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее, 2 августа, глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил о растущей активности группировок, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов с Украины.

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#украина
#словакия
#задержание
#граница
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