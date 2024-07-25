15 человек заблокированы в стоматологической клинике в Москве из-за пожара

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Не менее 15 человек могут быть заблокированы в стоматологической клинике в Звонарском переулке в Москве. Они не могут выбраться из-за пожара в подъезде здания, где расположено медицинское учреждение.
В экстренные службы обратился очевидец происшествия, передаёт телеграм-канал SHOT. Он рассказал, что группа врачей и пациентов закрылись в ординаторской и ожидают приезда спасателей. Выбраться самостоятельно они не могут, так как подъезд сильно задымлён. Сам вход в клинику оказался заблокирован, а на окнах — металлические решётки.
Прибывшие на место спасатели помогли выбраться людям, которые едва не задохнулись, надышавшись угарным газом. Один человек госпитализирован. Всего из здания эвакуировано около 40 человек. В настоящее время специалисты проверяют информацию о заблокированных дверях клиники.
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Александр Бойцов