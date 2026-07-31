Трех подростков унесло в открытое море в России
В России троих подростков на сапбордах отнесло в открытое море. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Все произошло на побережье Черного моря в Туапсе. Юноши проводили время на воде почти два часа, после чего их отнесло сильным ветром далеко от берега. Другие отдыхающие, ставшие очевидцами инцидента, обратились за помощью к спасателям.
Поиски и спасание подростков заняли полтора часа. Вскоре молодых людей доставили на берег живыми и невредимыми, медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее сообщалось, что житель Сахалина спас двух тонущих в море девочек. Мужчина рассказал, что отдыхал вместе с семьей, когда заметил барахтающихся школьниц в 25 метрах от берега.
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