Чемодан с останками россиянки нашли в Белграде
В окрестностях Белграда нашли чемодан с останками, которые, предположительно, принадлежат 27-летней россиянке Людмиле Турковой, пропавшей 25 июля. Об этом сообщает издание Telegraf.
Чемодан с останками нашли 30 июля в районе Падинска-Скела. Тело молодой женщины направили в Институт судебной медицины, специалистов которого предстоит установить личность погибшей и причину ее смерти.
Ранее сообщалось, что в сербской столице ищут пропавшую россиянку. Вечером 25 июля она рассказала подруге, что собирается пойти в ночной клуб, указав адрес в муниципалитете Палилула.
Последний раз родственники выходили на связь с ней около 23:00 мск, после чего телефон перестал отвечать на сообщения и звонки.
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