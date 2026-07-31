Чемодан с останками россиянки нашли в Белграде

31 июля 2026, 17:15

Фото: iStock/m-gucci

В окрестностях Белграда нашли чемодан с останками, которые, предположительно, принадлежат 27-летней россиянке Людмиле Турковой, пропавшей 25 июля. Об этом сообщает издание Telegraf.