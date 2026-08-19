15-летний школьник поджег дом со спящими родителями и объяснил зачем

19 августа 2026, 09:32

В Японии школьник поджег дом со спящими родителями из-за домашнего насилия

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

15-летний житель японской префектуры Фукуока облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители. Об этом сообщает издание KBC.