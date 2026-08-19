15-летний школьник поджег дом со спящими родителями и объяснил зачем
15-летний житель японской префектуры Фукуока облил горючим и поджег собственный дом, в котором спали его родители. Об этом сообщает издание KBC.
Пожар произошел около часа ночи во вторник. По версии следствия, школьник разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поднес к ней зажигалку. В итоге полностью сгорели два строения на одном участке. Прибывшие на место пожарные потушили огонь примерно через два часа. Отца подростка госпитализировали с ожогами, а его мать не пострадала.
Спустя примерно час после начала возгорания школьник сам явился в полицию и признался в содеянном. Он заявил, что пошел на преступление из-за стресса, вызванного насилием со стороны отца. Подростка арестовали по подозрению в поджоге и покушении на жизнь. В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что 60-летняя жительница Великобритании подожгла деревенский дом, в котором находилась ее престарелая знакомая. Расправа произошла в деревне Хардвик графства Глостерши.
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