В российском городе автомобиль снёс троих детей
В Омске автомобиль ВАЗ сбил трёх детей на улице Богдана Хмельницкого. Об этом информирует прокуратура Омской области.
Инцидент произошёл вечером 10 января. Водитель допустил наезд на двух мальчиков 2010 и 2013 года рождения и восьмилетнюю девочку. Дети переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы.
Медики доставили пострадавших в больницу для оказания помощи. На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Прокуратура Омска контролирует ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.
Следствие должно оценить действия всех участников ДТП, а также проверить, соответствует ли организация дорожного движения на этом участке требованиям безопасности. В надзорном ведомстве добавили, что по итогам проверки примут процессуальное решение.
