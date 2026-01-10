В российском городе автомобиль снёс троих детей

10 января 2026, 17:42

Фото: Прокуратура Омской области

В Омске автомобиль ВАЗ сбил трёх детей на улице Богдана Хмельницкого. Об этом информирует прокуратура Омской области.