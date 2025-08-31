«15 млн за кресло»: На Кубани раскрыли схему покупки должности председателя суда
В Краснодаре вынесен обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Целью являлось назначение её сына на должность председателя районного суда. Решение суда вступило в законную силу. Подробности сообщает издание «Коммерсантъ».
В 2021 году женщина через знакомых пыталась выяснить карьерные перспективы своего сына, который на тот момент занимал должность судьи. В ходе этих обсуждений одна из её знакомых сообщила, что некий сотрудник ФСБ может оказать необходимое содействие в назначении на пост председателя Первомайского районного суда Краснодара. Услуга была оценена в 15 миллионов рублей.
Женщина передала посреднице 5 миллионов рублей, однако получателем оказался мошенник, ранее судимый за аналогичные преступления. Подсудимая вину не признала, заявив в суде, что деньги являлись займом для покупки недвижимости, а обвинение — оговором с целью невозврата долга. На основании доказательств суд оштрафовал её на 3 млн рублей.
Читайте также: