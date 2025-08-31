«15 млн за кресло»: На Кубани раскрыли схему покупки должности председателя суда

31 августа 2025, 16:44

В Краснодаре женщине вынесли приговор за попытку купить высокий пост

Фото: Istock/Pichsakul Promrungsee

В Краснодаре вынесен обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Целью являлось назначение её сына на должность председателя районного суда. Решение суда вступило в законную силу. Подробности сообщает издание «Коммерсантъ».