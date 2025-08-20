20 августа 2025, 21:22

16-летнюю студентку из Челнов осудили за интимный канал с пикантными видео

Фото: istockphoto/M-Production

16‑летнюю жительницу Челнов признали виновной в ведении платного интимного канала. В опубликованных материалах также был 17‑летний молодой человек, с которым у девушки были отношения; он утверждает, что не знал о съёмке и распространении роликов.