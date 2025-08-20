16-летнюю студентку из Челнов осудили за интимный канал
16‑летнюю жительницу Челнов признали виновной в ведении платного интимного канала. В опубликованных материалах также был 17‑летний молодой человек, с которым у девушки были отношения; он утверждает, что не знал о съёмке и распространении роликов.
Суд приговорил девушку к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года и назначил принудительное лечение у психиатра.
Отдельно напомним случай в США: 17 августа стало известно, что бывший полицейский Нэшвилла Шон Херман получил год условного надзора по делу, связанному с видеороликом на платформе OnlyFans.
В постановочном клипе, опубликованном под псевдонимом модели Джордин, мужчина в полицейской форме прикасался к её обнажённой груди; запись вызвала общественный резонанс, привела к увольнению Хермана и дальнейшему расследованию, подтвердившему его причастность к съёмке.
