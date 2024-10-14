17-летний студент из Мытищ задержан за незаконную покупку боевых патронов

Фото: istock/artolympic
В Подмосковье был задержан 17-летний студент колледжа, подозреваемый в незаконной покупке боевых патронов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, подросток нашёл в интернете сайт, где заказал около двух десятков патронов калибра 9 мм. После доставки «товара» он носил патроны с собой, а затем спрятал их в загородном доме во Владимирской области.
Юноша вел себя подозрительно, это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате обыска у него изъяли смартфон, ноутбук, ствол огнестрельного оружия и заказанные патроны. Студента задержали.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов». По данным канала, он учится на втором курсе РУК в Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о возможной подготовке вооружённого нападения на своё учебное заведение.
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Юноша вел себя подозрительно, это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате обыска у него изъяли смартфон, ноутбук, ствол огнестрельного оружия и заказанные патроны. Студента задержали.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов». По данным канала, он учится на втором курсе РУК в Мытищах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется версия о возможной подготовке вооружённого нападения на своё учебное заведение.
В Красноярске пенсионерку осудили на 15 лет по делу об убийстве подруги-свахи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова