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17-летняя девушка из Пензы умерла после пластической операции в Москве

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови. Сначала подростка перевели на ИВЛ в палату пробуждения, а затем — в реанимацию Морозовской детской больницы.

В публикации уточняется, что пациентку оперировали 11 апреля, а ее смерть наступила 16 мая. Одна из версий трагедии — врачебная ошибка пластических хирургов.

Ранее муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.

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Полицейский избежал ареста после смертельного ДТП с мотоциклистом в Петербурге
20 мая 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался заключать под стражу полицейского, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Мужчине вменили статью о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Несмотря на выдвинутое обвинение, его освободили в зале суда.

По данным следствия, все произошло вечером минувшего воскресенья, 18 мая, на улице Передовиков. Инспектор ППС, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с мотоциклистом. В результате аварии погибли напарник полицейского и водитель байка.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту ДТП было возбуждено ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тульской области
20 мая 2025, 16:53

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В селе Казначеево Тульской области сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, организовавших нарколабораторию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Задержанные — двое граждан России и один гражданин Армении. Компания организовала незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, 51 килограмм синтетического наркотика и более 1,5 тонны химических веществ для его производства.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.

Ранее, 10 апреля, полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге.

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#задержание
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В Подмосковье послушник храма пытался похитить дочь и угрожал застрелить экс-жену
20 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Подмосковье послушник храма пытался силой забрать свою 14-летнюю дочь у бывшей жены. Инцидент произошел 16 мая на улице Никольской в Одинцовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавшая рассказала, что в тот день, когда она с ребенком возвращалась домой, экс-супруг поджидал их возле подъезда. Мужчина набросился внезапно: использовав перцовый баллончик, попытался затащить девочку в авто. В ответ на сопротивление начал ее душить и угрожать матери расправой. Также, утверждает жертва, в автомобиле сидел сообщник в балаклаве, а на заднем сиденье лежал пистолет.

Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Однако нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Медики зафиксировали у дочери многочисленные травмы, включая следы на шее и ожог лица. У матери обнаружили ожог сетчатки глаз.

По данным источника, сейчас между экс-супругами идет раздел имущества. В январе этого года с мужчины также потребовали 6,5 миллионов рублей. По словам женщины, именно из-за постоянных побоев они развелись после 10 лет брака.

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В Кемерове при ДТП с автомобилем пострадали две пассажирки автобуса
20 мая 2025, 13:48

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Кемерове произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, есть пострадавшие. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.
«На проспекте Октябрьском водитель легкового автомобиля при повороте направо не заняла крайнее правое положение, от чего и совершила столкновение с попутным автобусом "НЕФАЗ"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали две пассажирки автобуса.

При этом в Москве водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за дождя, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«ЦОДД: в городе местами идет дождь — рекомендуем для поездок использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

Добавляется, что на движение могут повлиять погода и дорожные работы. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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Стало известно, что произошло с пропавшими пассажирами затонувшего судна в Египте
The Independent: все пропавшие туристы погибли после крушения судна в Египте
20 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Travel Faery

Египетские власти официально подтвердили, что все без вести пропавшие пассажиры погибли после крушения туристической яхты Sea Story в Красном море. Об этом сообщает The Independent.
По данным источника, их было семь человек – по двое британцев, поляков, египтян и один немец. Они не спаслись из-за мощных волн, накрывших судно.

Также уточняется, что трагедия произошла 25 ноября 2024 года. 34-метровая Sea Story, которую предварительно проверили на безопасность и технические неполадки, затонула из-за разыгравшейся непогоды в ходе дайвинг-экскурсии у рифа Сатайя.

Всего на борту находились 31 турист и 13 членов экипажа, среди которых, отмечается в издании, российских граждан не числилось. Сразу после инцидента спасатели нашли тела четырех погибших и эвакуировали 33 человек. Выжившим оказали всю необходимую помощь.

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