17-летняя девушка из Пензы умерла после пластической операции в Москве

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17-летняя уроженка Пензы скончалась после пластической операции в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, девушка хотела исправить врожденный порок верхней челюсти, однако во время процедуры потеряла много крови. Сначала подростка перевели на ИВЛ в палату пробуждения, а затем — в реанимацию Морозовской детской больницы.
В публикации уточняется, что пациентку оперировали 11 апреля, а ее смерть наступила 16 мая. Одна из версий трагедии — врачебная ошибка пластических хирургов.
Ранее муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.
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В публикации уточняется, что пациентку оперировали 11 апреля, а ее смерть наступила 16 мая. Одна из версий трагедии — врачебная ошибка пластических хирургов.
Ранее муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.
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Лидия Пономарева