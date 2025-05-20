В Подмосковье послушник храма пытался похитить дочь и угрожал застрелить экс-жену

Фото: iStock/Paul Gorvett
В Подмосковье послушник храма пытался силой забрать свою 14-летнюю дочь у бывшей жены. Инцидент произошел 16 мая на улице Никольской в Одинцовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавшая рассказала, что в тот день, когда она с ребенком возвращалась домой, экс-супруг поджидал их возле подъезда. Мужчина набросился внезапно: использовав перцовый баллончик, попытался затащить девочку в авто. В ответ на сопротивление начал ее душить и угрожать матери расправой. Также, утверждает жертва, в автомобиле сидел сообщник в балаклаве, а на заднем сиденье лежал пистолет.
Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Однако нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Медики зафиксировали у дочери многочисленные травмы, включая следы на шее и ожог лица. У матери обнаружили ожог сетчатки глаз.
По данным источника, сейчас между экс-супругами идет раздел имущества. В январе этого года с мужчины также потребовали 6,5 миллионов рублей. По словам женщины, именно из-за постоянных побоев они развелись после 10 лет брака.
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Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую. Однако нападавший скрылся до приезда правоохранителей. Медики зафиксировали у дочери многочисленные травмы, включая следы на шее и ожог лица. У матери обнаружили ожог сетчатки глаз.
По данным источника, сейчас между экс-супругами идет раздел имущества. В январе этого года с мужчины также потребовали 6,5 миллионов рублей. По словам женщины, именно из-за постоянных побоев они развелись после 10 лет брака.
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Лидия Пономарева