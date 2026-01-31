Российская туристка чудом спаслась от потерявшего управление микроавтобуса в Таиланде
Микроавтобус врезался в дверь у кафе на Самуи вслед за вышедшей оттуда россиянкой
Российская туристка едва не погибла на острове Самуи в Таиланде, чудом избежав столкновения с вылетевшим на тротуар микроавтобусом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на кадры из соцсетей.
Инцидент произошел 29 января. Девушка по имени Марина только вышла из кафе, когда потерявший управление микроавтобус на большой скорости врезался в припаркованные у входа скутеры. Расстояние между россиянкой и местом удара составило считанные метры; небольшая задержка у входа в заведение могла привести к трагедии.
Позже Марина призналась, что ей тяжело и жутко смотреть записи с камер наблюдения.
«Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения», — отметила девушка.