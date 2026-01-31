Тюменец шантажировал 17-летнюю девушку интимными снимками и принудил ее к сексу
В Тюмени молодого человека осудили за шантаж 17-летней девушки интимными снимками
В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в шантаже несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает издание 72.ru.
Отмечается, что молодой человек познакомился с 17-летней Ариной в интернете, зная о её возрасте. После нескольких месяцев общения их отношения переросли в интимные, и с согласия девушки он сделал её откровенные фотографии.
Вскоре молодой человек начал шантажировать собеседницу, угрожая распространить снимки среди её друзей. За свое «молчание» он потребовал деньги — сначала 266 рублей, а на следующий день уже тысячу. В тот же день, продолжая угрожать, парень принудил потерпевшую к половому акту, заявляя, что она «принадлежит только ему».
Суд квалифицировал действия молодого человека как незаконное распространение сведений о частной жизни. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
