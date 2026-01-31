Тюменец шантажировал 17-летнюю девушку интимными снимками и принудил ее к сексу

31 января 2026, 04:21

В Тюмени молодого человека осудили за шантаж 17-летней девушки интимными снимками

Фото: iStock/yokaew

В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в шантаже несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает издание 72.ru.





Отмечается, что молодой человек познакомился с 17-летней Ариной в интернете, зная о её возрасте. После нескольких месяцев общения их отношения переросли в интимные, и с согласия девушки он сделал её откровенные фотографии.



