В Ленинградской области в ДТП погибла супружеская пара, их ребенок в тяжелом состоянии

Супружеская пара из Карелии погибла в ДТП в Ленобласти, их сын в реанимации
В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Ленинградской области погибла семейная пара из Карелии. Их семилетнего ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова.
По его словам, состояние мальчика оценивается как крайне тяжёлое из-за закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга. Маленький пациент находится в больнице Лодейного Поля.
Лечение взял на личный контроль председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области. Состояние ребенка пока не позволяет транспортировку в другую клинику.
Согласно материалу, смертельная авария с участием автомобилей Kia Cerato и Mercedes GLS 450 произошла 30 января. Водитель Mercedes отказался от госпитализации плсде ДТП.
