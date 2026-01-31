В Ленинградской области в ДТП погибла супружеская пара, их ребенок в тяжелом состоянии

31 января 2026, 03:42

Супружеская пара из Карелии погибла в ДТП в Ленобласти, их сын в реанимации

Фото: iStock/GummyBone

В результате лобового столкновения на трассе «Кола» в Ленинградской области погибла семейная пара из Карелии. Их семилетнего ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами, передает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Республики Карелия Михаила Охлопкова.





По его словам, состояние мальчика оценивается как крайне тяжёлое из-за закрытой черепно-мозговой травмы и отёка головного мозга. Маленький пациент находится в больнице Лодейного Поля.



