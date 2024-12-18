Похоронила всю семью в Новый год: 17-летняя девушка раскрыла подробности жестокой расправы над её родными

Фото: istockphoto / tiero
В декабре 2023 года город Петропавловск потрясла страшная новость: в своём доме были жестоко убиты супруги Вадим и Юлия Приходченко, а также их семнадцатилетний сын Юрий. В момент трагедии их старшая дочь Татьяна находилась в другой стране.
Несколько дней назад суд вынес приговор троим преступникам, но единственная выжившая в этой трагедии дочь семьи, Татьяна, выразила мнение, что наказание, по её мнению, не соответствует тяжести совершённого преступления. «Радио 1» расскажет подробности о том, что произошло в ту роковую ночь, и о реакции Татьяны на решение суда.
27 декабря прошлого года Вадим и Юлия Приходченко уехали по делам, оставив своего 17-летнего сына Юрия дома. Ничего не предвещало беды, пока на участок не пришли незнакомцы — одному было 36, а другому 25 лет.
Двое мужчин перелезли через забор и проникли в дом, где напали на ничего не подозревающего юношу. Подростка жестоко избили, связали и заткнули рот, а затем замотали его лицо кофтой, чтобы он не смог позвать на помощь.
Несколько часов спустя супруги Приходченко вернулись домой, но вместо встречи с сыном они получили удар молотком.
Преступники начали жестоко пытать супругов, пытаясь узнать у них, где находятся документы, которые были нужны их заказчику. Когда Вадим уже был не в состоянии отвечать, мучители оставили его умирать и переключились на Юлию.
В соседней комнате всё это время находился Юрий, который слышал жестокую расправу над своими родителями. Когда преступники закончили с ними, они убили и юношу.
Пропажу семьи заметили еще вечером. В тот вечер Юлии звонили и бабушка, и дочь, но обе решили, что семья просто уже легла спать.
Не смогли связаться с Приходченко и школьные друзья Юрия, которые планировали встретиться с ним и пойти на вечеринку.
Утром, когда от родных всё ещё не было вестей, бабушка связалась с тётей Татьяны и её крёстным, который первым прибыл на место происшествия, перелез через ограду и нашёл мёртвые тела.
Татьяне пришлось решиться на похороны так рано из-за того, что это был бы самый быстрый способ в последний раз увидеться с родителями и братом.
У семьи Приходченко был бизнес в сфере похоронных услуг, где конкуренция крайне жестока.
Выяснилось, что один из преступников владел ИП, предоставляющим ритуальные услуги, а его соучастник работал на него. Когда преступников задержали, с ними взяли под стражу 43-летнюю женщину из Петропавловска, которая занимала должность заместителя директора одного из местных ТОО, также занимающегося похоронным бизнесом. Позже стало известно, что она состояла в отношениях с одним из убийц.
Однако с убитым Вадимом женщина находилась в состоянии открытой вражды, годами пытаясь превзойти его по количеству заключённых контрактов, но безуспешно.
Осознав, что её бизнес терпит убытки, а клиентская база всё больше переходит к Вадиму, она решилась на преступление, чтобы спасти своё дело. Для осуществления задуманного она вступила в сговор с другим местным предпринимателем, работающим в похоронной сфере, который, в свою очередь, привлек к преступлению своего 25-летнего сотрудника.
Следствие быстро вышло на след убийц, и все трое оказались на скамье подсудимых. Мужчины получили пожизненное и 21 год заключения соответственно. А вот предпринимательница была осуждена всего на три года тюрьмы.
Приговор, вынесенный судом, стал настоящим потрясением для Татьяны. Несмотря на длительные сроки, которые получили исполнители убийства, главная фигурантка трагедии осталась почти без наказания.
Суд не нашел достаточных доказательств, чтобы предъявить ей обвинение в организации преступления, и в итоге подстрекательницу признали виновной только в сокрытии убийства.
Решение вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители выражают недовольство приговором и требуют пересмотра дела, настаивая на более строгом наказании для всех причастных. Некоторые считают, что второй преступник, получивший 21 год заключения, также должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.
Татьяна не собирается сдаваться. Она убеждена, что доказательств вины женщины достаточно, а решение суда несправедливо. По её мнению, оправдательный приговор был основан на косвенных доказательствах и аргументах, которые противоречат друг другу. Кроме того, подсудимая постоянно лжет и путается в своих показаниях. Девушка также подчеркивает, что документы, ставшие причиной трагедии, были нужны не убийцам, а компании, которой управляла подсудимая.
Таня активно обращается в различные инстанции и СМИ, надеясь, что убийцы понесут заслуженное наказание. Недавно, после нескольких недель борьбы, девушке всё же удалось подать апелляционную жалобу в суд.
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Убийцы пробрались в дом
27 декабря прошлого года Вадим и Юлия Приходченко уехали по делам, оставив своего 17-летнего сына Юрия дома. Ничего не предвещало беды, пока на участок не пришли незнакомцы — одному было 36, а другому 25 лет.
Двое мужчин перелезли через забор и проникли в дом, где напали на ничего не подозревающего юношу. Подростка жестоко избили, связали и заткнули рот, а затем замотали его лицо кофтой, чтобы он не смог позвать на помощь.
Несколько часов спустя супруги Приходченко вернулись домой, но вместо встречи с сыном они получили удар молотком.
Преступники начали жестоко пытать супругов, пытаясь узнать у них, где находятся документы, которые были нужны их заказчику. Когда Вадим уже был не в состоянии отвечать, мучители оставили его умирать и переключились на Юлию.
«Моя мама видела, как её муж лежит в луже собственной крови. Она хотела ему помочь, просила её отпустить. Но её не отпустили, а требовали сказать, где находятся документы по тендерам, которые принадлежат подстрекателю. Потом ей прикрыли глаза и жестоко убили. Мой брат, которому было 17 лет, был обездвижен и несколько часов ждал своей смерти», — рассказала для 5-tv.ru дочь семейства Татьяна Приходченко.
В соседней комнате всё это время находился Юрий, который слышал жестокую расправу над своими родителями. Когда преступники закончили с ними, они убили и юношу.
Не смогли связаться с семьёй
Пропажу семьи заметили еще вечером. В тот вечер Юлии звонили и бабушка, и дочь, но обе решили, что семья просто уже легла спать.
Не смогли связаться с Приходченко и школьные друзья Юрия, которые планировали встретиться с ним и пойти на вечеринку.
Утром, когда от родных всё ещё не было вестей, бабушка связалась с тётей Татьяны и её крёстным, который первым прибыл на место происшествия, перелез через ограду и нашёл мёртвые тела.
«Утром 28 декабря мне позвонила бабушка. Она кричала в трубку: "Их убили, их больше нет". Я сначала не поняла, что произошло. Она кричала и плакала. Я не поверила и позвонила тёте. Она все подтвердила. Потом все было как в тумане. Я оказалась в поезде, доехала до Москвы, оттуда на самолете до Омска. Все это время я пыталась писать и звонить маме и папе. Просила их ответить мне. Я думала, что это неправда. Думала, это какой-то кошмар и мне все это просто снится. Я даже надеялась, что они живы, просто лежат в больнице. В коме, но живы...» — поделилась воспоминаниями Татьяна.В итоге девушке пришлось хоронить свою семью в Новый год.
«29 декабря мы приехали к дому, там стояла полиция. Все было опечатано, и нас туда не пустили. Мне казалось, если я сейчас зайду домой, они будут стоять там и ждать меня, как обычно это происходит, когда я приезжаю. 30 декабря провели следственный эксперимент. В этот день кто-то мне сказал, что они лежат в морге и, если завтра их не похоронить, это все затянется. Я приняла решение провести похороны 31-го», — сказала девушка.
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Увидела родных в последний раз
Татьяне пришлось решиться на похороны так рано из-за того, что это был бы самый быстрый способ в последний раз увидеться с родителями и братом.
«До похорон я все время писала и звонила маме и папе. Просила их ответить мне. Не могла поверить, что это правда. Ведь мы были так близки. В детстве я всегда говорила, что хочу быть как мама с папой. В прошлом году было 25 лет, как они вместе. Они дали нам с братиком абсолютно все», — вспоминает Таня.
Фото: istockphoto / Andrei Metelev
Убили из-за бизнеса
У семьи Приходченко был бизнес в сфере похоронных услуг, где конкуренция крайне жестока.
Выяснилось, что один из преступников владел ИП, предоставляющим ритуальные услуги, а его соучастник работал на него. Когда преступников задержали, с ними взяли под стражу 43-летнюю женщину из Петропавловска, которая занимала должность заместителя директора одного из местных ТОО, также занимающегося похоронным бизнесом. Позже стало известно, что она состояла в отношениях с одним из убийц.
Однако с убитым Вадимом женщина находилась в состоянии открытой вражды, годами пытаясь превзойти его по количеству заключённых контрактов, но безуспешно.
Осознав, что её бизнес терпит убытки, а клиентская база всё больше переходит к Вадиму, она решилась на преступление, чтобы спасти своё дело. Для осуществления задуманного она вступила в сговор с другим местным предпринимателем, работающим в похоронной сфере, который, в свою очередь, привлек к преступлению своего 25-летнего сотрудника.
«Чтобы тому было легче решиться на преступление, мужчина пообещал ему должность заместителя директора в принадлежащем ему ИП и повышение заработной платы», — сообщается в обвинительном акте.
Следствие быстро вышло на след убийц, и все трое оказались на скамье подсудимых. Мужчины получили пожизненное и 21 год заключения соответственно. А вот предпринимательница была осуждена всего на три года тюрьмы.
Не согласна с приговором
Приговор, вынесенный судом, стал настоящим потрясением для Татьяны. Несмотря на длительные сроки, которые получили исполнители убийства, главная фигурантка трагедии осталась почти без наказания.
Суд не нашел достаточных доказательств, чтобы предъявить ей обвинение в организации преступления, и в итоге подстрекательницу признали виновной только в сокрытии убийства.
Решение вызвало широкий общественный резонанс. Местные жители выражают недовольство приговором и требуют пересмотра дела, настаивая на более строгом наказании для всех причастных. Некоторые считают, что второй преступник, получивший 21 год заключения, также должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы.
Обращение Татьяны Приходченко к общественности (фото: соцсети благотворительного фонда «Не молчи»)
Татьяна не собирается сдаваться. Она убеждена, что доказательств вины женщины достаточно, а решение суда несправедливо. По её мнению, оправдательный приговор был основан на косвенных доказательствах и аргументах, которые противоречат друг другу. Кроме того, подсудимая постоянно лжет и путается в своих показаниях. Девушка также подчеркивает, что документы, ставшие причиной трагедии, были нужны не убийцам, а компании, которой управляла подсудимая.
Таня активно обращается в различные инстанции и СМИ, надеясь, что убийцы понесут заслуженное наказание. Недавно, после нескольких недель борьбы, девушке всё же удалось подать апелляционную жалобу в суд.
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Дайана Хусинова