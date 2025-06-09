Baza: россиянина с 46 кг игрушек Labubu задержали в иркутском аэропорту
Россиянина, прилетевшего из Пекина, задержали с крупной партией игрушек Labubu в Иркутской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным источника, в аэропорту мужчину остановили таможенники, чтобы проверить багаж. При прохождении контроля у него обнаружили 282 упаковки игрушек весом 46 килограммов и стоимостью около 900 тысяч рублей. Пассажир признался, что приобрел их в Китае для дальнейшей перепродажи на территории России.
В отношении задержанного составили протокол по части 1 статьи 16.2 КоАП — за недекларирование товаров. Партия была признана коммерческой и изъята для проведения экспертизы.
Теперь мужчине грозит штраф до двукратного размера стоимости товаров, а также их конфискация.
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*Запрещен в РФ
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