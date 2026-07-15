Медики спасли москвича с застрявшей в заднем проходе сосиской
Врачи больницы извлекли сосиску из москвича, который пытался вылечить геморрой
Житель Москвы обратился за медицинской помощью после неудачной попытки самостоятельного лечения заболевания в области заднего прохода. Подробности приводит mk.ru.
52-летний мужчина на протяжении нескольких лет страдал от геморроя и использовал мази, которые требуют специального аппликатора. В день происшествия он потерял этот предмет и решил заменить его сосиской. В процессе нанесения она полностью ушла внутрь.
«После некоторых усилий, к своему ужасу, бедолага понял, что достать его самостоятельно не получится», — говорится в материале.Родственники узнали о случившемся и вызвали врачей. В больнице медики извлекли инородный предмет. Сейчас пациент находится дома.
Ранее сообщалось о похожем инциденте во Вьетнаме. Местные врачи спасли мужчину с пластиковой бутылкой в заднем проходе.