Медики спасли москвича с застрявшей в заднем проходе сосиской

15 июля 2026, 17:00

Врачи больницы извлекли сосиску из москвича, который пытался вылечить геморрой

Фото: Istock/Toxitz

Житель Москвы обратился за медицинской помощью после неудачной попытки самостоятельного лечения заболевания в области заднего прохода. Подробности приводит mk.ru.





52-летний мужчина на протяжении нескольких лет страдал от геморроя и использовал мази, которые требуют специального аппликатора. В день происшествия он потерял этот предмет и решил заменить его сосиской. В процессе нанесения она полностью ушла внутрь.

«После некоторых усилий, к своему ужасу, бедолага понял, что достать его самостоятельно не получится», — говорится в материале.