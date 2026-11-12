Россиянин выбросил котенка из окна при ребенке и ответил перед судом
40-летнему местному жителю, признанному виновным в жестоком обращении с животным, вынесли приговор. Об этом сообщила прокуратура Томской области.
По данным суда, в августе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире вместе с сыном своей сожительницы, ударил котенка об пол, а затем выбросил животное из окна пятого этажа. От полученных травм питомец скончался.
Преступление совершалось в присутствии малолетнего. Подсудимый полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия по пункту «б» части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего. Мужчине назначили наказание в виде 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
Ранее в Москве котенок просидел несколько дней за стеной магазина. Его нашли спасатели.
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