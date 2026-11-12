Россиянин выбросил котенка из окна при ребенке и ответил перед судом

12 ноября 2026, 14:32

Томича приговорили к принудительным работам за убийство котенка при ребенке

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

40-летнему местному жителю, признанному виновным в жестоком обращении с животным, вынесли приговор. Об этом сообщила прокуратура Томской области.