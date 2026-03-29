18-летний водитель без прав отправил трех человек в больницу
Три человека пострадали в ДТП в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла 29 марта в 02:25 в районе дома №117 по улице Калмыкова в Магнитогорске. Предварительно, ставший ее виновником 18-летний водитель не имел прав.
Автомобиль «Хендай Соната» на высокой скорости врезался в опору ЛЭП, после чего перевернулся на ограждение участка. В результате травмы получили сам парень и двое его 17-летних пассажиров. Их всех госпитализировали. Сейчас автоинспекторы разбираются в деталях произошедшего.
Ранее сообщалось, что иномарка выехала на тротуар после ДТП и сбила двух 14-летних школьниц в Омской области.
Читайте также: