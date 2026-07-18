18-летний водитель врезался в остановку с людьми: есть погибшая

18 июля 2026, 14:02

Уснувший за рулём водитель насмерть сбил женщину на остановке в Чебоксарах

Фото: Istock / snowflock

В Чебоксарах произошла авария с трагическими последствиями — автомобиль Renault Logan на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в остановочный павильон, где находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».