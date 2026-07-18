18-летний водитель врезался в остановку с людьми: есть погибшая
В Чебоксарах произошла авария с трагическими последствиями — автомобиль Renault Logan на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в остановочный павильон, где находились люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
За рулём машины находился 18-летний водитель. По предварительным данным, молодой человек уснул во время движения, из-за чего потерял управление автомобилем.
В результате столкновения женщина погибла на месте. Ещё один мужчина получил тяжелые травмы — его доставили в больницу без сознания, врачи борются за его жизнь.
После аварии водитель заявил, что причиной ДТП стала усталость и он не смог вовремя среагировать. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Читайте также: