18-летний юноша на кабриолете устроил стрельбу на улице Новороссийска
В Новороссийске 18-летний юноша устроил стрельбу из пистолета, передвигаясь по улицам со своими друзьями на арендованном кабриолете. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как молодой человек нарушает правила дорожного движения и стреляет в воздух холостыми патронами.
Уточняется, что полицейским удалось поймать парня в Анапе, он признал свою вину. Теперь ему грозит до семи лет колонии за хулиганство.
Читайте также: