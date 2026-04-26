Автобус влетел в машину и снес стоящего рядом с ней водителя — фото
В Томской области на 37-м километре трассы Камаевка — Асино — Первомайское произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-2107».
По данным регионального управления МВД РФ, опубликованным 26 апреля в телеграм-канале, автобус выехал на левую обочину и совершил наезд на стоявшую «семерку» и находившегося рядом водителя. В результате аварии 59-летний мужчина, управлявший «Жигулями», скончался на месте.
Госпитализировали его 51-летнюю пассажирку, а также 72-летнюю женщину, ехавшую в автобусе. В момент происшествия в салоне «ПАЗа» находились восемь пассажиров.
