Ребенок упал с каталки в больнице, СК возбудил дело

СК возбудил дело по факту падения мальчика с каталки в больнице в Пермском крае
В Перми следователи начали проверку после публикаций в СМИ о травмировании 13-летнего подростка в частной клинике.
По предварительным данным, мальчик после плановой операции, находясь в состоянии отхода от наркоза, упал с кушетки-каталки и получил черепно-мозговую травму. Инцидент, предположительно, произошёл из-за ошибки персонала.
СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Других подробностей нет.
Ранее СК начал следствие после смерти молодой роженицы в российском регионе.
Читайте также: