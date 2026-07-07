Школьницу похитили и удерживали против воли пять дней ради женитьбы
В Мельбурне, Австралия, 18-летнего Айома Денга обвинили в похищении школьницы, на которой он планировал жениться без ее согласия. Об этом сообщает издание abc.net.au.
По данным полиции, парень напал на 17-летнюю девушку по дороге в школу, насильно усадил в автомобиль и скрылся. Он удерживал ее против воли на протяжении пяти дней, пока его не арестовали. На момент преступления молодой человек находился на свободе под залогом по другому делу.
В настоящее время адвокат пытается оправдать подзащитного ранее диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством. У юноши был 15-летний сообщник, суд над которым состоится позднее.
Ранее сообщалось, что в Индии двое мужчин похитили и изнасиловали четырехлетнюю девочку из мести ее отцу. Через три дня тело ребенка нашли в отдаленном месте.
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