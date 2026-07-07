Школьницу похитили и удерживали против воли пять дней ради женитьбы

07 июля 2026, 11:41

18-летний житель Австралии похитил школьницу, чтобы насильно жениться на ней

Фото: iStock/Boyloso

В Мельбурне, Австралия, 18-летнего Айома Денга обвинили в похищении школьницы, на которой он планировал жениться без ее согласия. Об этом сообщает издание abc.net.au.