Девушка оригинально избавилась от ленивого парня
В Таиланде местная жительница обратилась в миграционную полицию с жалобой на своего сожителя-иностранца, который более трех лет жил за ее счет и не работал. 28-летнего гражданина Индии Гурвиндера Сингха задержали в провинции Нонтхабури после того, как его тайская подруга Дао подала официальное заявление, сообщает The Thaiger.
Выяснилось, что срок действия визы мужчины истек еще в марте 2023 года — на момент обращения он находился в королевстве нелегально уже 1201 день. Дао рассказала полиции, что познакомилась с Сингхом через интернет: он представлялся выходцем из обеспеченной семьи и вскоре переехал к ней. Однако вместо обещанной помощи по дому и трудоустройства иностранец полностью лег на ее содержание, не предпринимая попыток найти работу.
На допросе задержанный признался, что приехал в Таиланд после учебы в Сингапуре, какое-то время существовал на накопления, но после их исчерпания так и не решил вопрос с легализацией своего положения. Информация о том, какое дополнительное наказание, помимо депортации, грозит нарушителю, пока не раскрывается.
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