Девушка оригинально избавилась от ленивого парня

07 июля 2026, 11:12

The Thaiger: девушка сдала полицейским ленивого парня-иностранца в Таиланде

Фото: istockphoto/Prasit Supho

В Таиланде местная жительница обратилась в миграционную полицию с жалобой на своего сожителя-иностранца, который более трех лет жил за ее счет и не работал. 28-летнего гражданина Индии Гурвиндера Сингха задержали в провинции Нонтхабури после того, как его тайская подруга Дао подала официальное заявление, сообщает The Thaiger.