Достижения.рф

Дикий лев напал на скотовода в одной стране

The New Indian Express: Львица напала на скотовода в Индии
Фото: istockphoto/Bannerninja

В индийской деревне Гараджия произошло нападение азиатского льва на местного скотовода Калу Пармара. Информацию дает The New Indian Express.



Инцидент, попавший на видео, случился прямо у дома мужчины: хищница схватила его за руку, затем за ногу и повалила на землю. Соседи потерпевшего пришли на помощь — они громко кричали на животное и бросали в него камни, что в итоге заставило львицу отступить. Пострадавшего госпитализировали.

Происшествие усилило тревогу среди жителей региона, которые всё чаще сталкиваются с выходом редких хищников в населённые пункты. Сотрудники лесного департамента ведут поиски напавшей особи.

Ранее в Индии бабушка спасла внука от леопарда с помощью полена. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0