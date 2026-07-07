Дикий лев напал на скотовода в одной стране
В индийской деревне Гараджия произошло нападение азиатского льва на местного скотовода Калу Пармара. Информацию дает The New Indian Express.
Инцидент, попавший на видео, случился прямо у дома мужчины: хищница схватила его за руку, затем за ногу и повалила на землю. Соседи потерпевшего пришли на помощь — они громко кричали на животное и бросали в него камни, что в итоге заставило львицу отступить. Пострадавшего госпитализировали.
Происшествие усилило тревогу среди жителей региона, которые всё чаще сталкиваются с выходом редких хищников в населённые пункты. Сотрудники лесного департамента ведут поиски напавшей особи.
Ранее в Индии бабушка спасла внука от леопарда с помощью полена. Подробности в нашем материале.
Читайте также: