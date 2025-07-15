Машина ушла под землю в российском городе
Машина ушла под землю рядом с одним из жилых домов Нижнего Новгорода, сообщает портал NN.RU. Журналисты пишут, что в Советском районе города на пересечении улиц Уссурийской и Бекетова случилась коммунальная авария.
Дорогу около дома затопило, размыв асфальт. В результате машина провалилась сквозь полотно дороги, капот легковушки оказался под землей. На месте работают специалисты местного водоканала. Получивший повреждения участок сетей выведен из эксплуатации. Сейчас коммунальщики его обследуют вместе с работниками райадминистрации, ожидая эвакуатор.
Перед этим сообщалось об обрушении фасада столичной многоэтажки на севере Москвы. В результате инцидента никто не пострадал.
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