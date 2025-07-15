Машина ушла под землю в российском городе

15 июля 2025, 19:21

Машина провалилась под землю в Нижнем Новгороде

Фото: istockphoto/iggy1965

Машина ушла под землю рядом с одним из жилых домов Нижнего Новгорода, сообщает портал NN.RU. Журналисты пишут, что в Советском районе города на пересечении улиц Уссурийской и Бекетова случилась коммунальная авария.