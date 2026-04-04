В центре Москвы женщина нашла подстреленного парня, лежащего в луже крови
В центре Москвы неизвестный выстрелил в молодого человека, пострадавшего госпитализировали. Об этом пишет РЕН ТВ в ночь на 4 апреля со ссылкой на свой источник.
Конфликт произошёл на улице Солянка. Сначала между двумя мужчинами завязалась ссора, а позже очевидцы услышали звуки выстрелов. Одна из свидетельниц рассказала, что выбежала на шум и увидела парня, лежащего на асфальте в луже крови.
Прибывшие медики увезли молодого человека в больницу. Точная информация о его состоянии и серьезности ран в материале не уточняется. Подчеркивается, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении.
