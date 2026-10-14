19-летний россиянин устроил стрельбу на остановке из-за громкой музыки

14 октября 2026, 14:56

В Ельце завели дело на юношу за стрельбу из аэрозольного пистолета

Фото: iStock/Alexander Semenov

19-летний житель Ельца выстрелил из аэрозольного пистолета в двух человек на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.