19-летний россиянин устроил стрельбу на остановке из-за громкой музыки
19-летний житель Ельца выстрелил из аэрозольного пистолета в двух человек на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.
По версии следствия, все произошло около трех часов ночи на улице Костенко. Юноша возвращался домой и попросил шумную компанию сделать музыку тише. В ответ на отказ он достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 44-летнему мужчине и 51-летней женщине.
Вскоре молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК: «Хулиганство с применением оружия». Теперь фигуранту грозит до семи лет колонии.
Ранее сообщалось, что подростки распылили газовый баллончик в жителя Нижнекамска после сделанного им замечания.
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