Подростки распылили газовый баллончик в жителя Нижнекамска за замечание
Полицией Нижнекамска проводится проверка после того, как подростки распылили газовый баллончик в местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.
По данным агентства «Татар-информ», речь идет об инциденте, который произошел на Тихой аллее. Трое подростков в масках и очках срезали замок с двери в подвал. Проходивший мимо мужчина заметил их действия и сделал замечание. В ответ ребята распылили в его сторону газовый баллончик и убежали.
Личности юных злоумышленников уже установили — никто из них ранее не состоял на учете в полиции. Их телефоны изъяли и отправили на изучение, а родителей оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Итоги проверки позже направят в Комиссию по делам несовершеннолетних и следственные органы.
Ранее сообщалось, что в Вологде полиция задержала 31 подростка после массового хищения продуктов из супермаркета.
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