19-летний житель Воронежской области предстанет перед судом за секс с малолетней
19‑летнего жителя Воронежской области отдали под суд по обвинению в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом сообщает телеграм-канал TV Губерния. Воронеж.
По версии следствия, инцидент произошёл в мае в Богучарском районе, при этом молодой человек, как утверждается, достоверно знал, что девушке ещё не исполнилось 16 лет.
Дело, возбужденное по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), направили в районный суд, обвиняемому грозит до четырёх лет лишения свободы.
