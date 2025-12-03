19-летняя надзирательница рассказала в суде о сексе с заключенным
Молодая надзирательница британской тюрьмы рассказала в суде о сексе с заключенным. Об этом сообщает телеканал BBC News.
19-летняя Алисия Новас и 30-летний Деклан Уинклесс, отбывающий 11-летний срок за вооруженную кражу со взломом, признались в нескольких нарушениях. В частности, девушка тайно снабжала любовника мобильными телефонами и наркотиками.
Преступления они совершали в период с декабря 2024 по март 2025 года. Приговор влюбленным должны вынести в январе.
Ранее сообщалось, что во Франции двое заключенных мужчин распилили прутья камеры и сбежали из тюрьмы по простыням.
