Пепловое облако вулкана Шивелуч накрыло столицу Камчатки и аэропорт Елизово
Пепловое облако, выброшенное вулканом Шивелуч, накрыло Петропавловск-Камчатский и аэропорт Елизово. Об этом сообщили ночью в Telegram-канале «KVERT ИВиС ДВО РАН».
Шивелуч — один из самых активных вулканов Камчатки. Он расположен примерно в 50 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Последний выброс пепла произошёл 5 июля, столб поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря.
В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН подчеркнули, что недавний прогноз «оправдывается»: облако достигло столицы Камчатки и главной воздушной гавани региона. При этом в МЧС уточнили, что на утро 6 июля выпадения пепла в населённых пунктах края не зафиксировано.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье гигантский тунец весом около 200 килограммов едва не потопил лодку с рыбаками, когда мужчины вышли на промысел. Стоит учитывать, что такой огромной добычей, как правило, приходится бороться около часа, а потом требуется не меньше усилий, чтобы довезти рыбу до берега.
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