Автомобильная авария на МКАД затруднила движение

В Москве на МКАД затруднено движение из-за ДТП
Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На 102-м километре МКАД в районе Гольяново произошло столкновение четырёх автомобилей.



В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек. Движение на участке затруднено.

Кадрами с места событий поделился Telegram-канал «Осторожно, Москва». На видео запечатлели разбитые машины с повреждёнными капотами, выбитыми стёклами и деформированными кузовами. Обломки деталей разбросало по проезжей части.

Ранее суд арестовал девушку, устроившую смертельное ДТП в центре Москвы. Все произошло на Садово-Черногрязской улице.

Никита Кротов

